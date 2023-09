Stiri pe aceeasi tema

- In urma pauzei competiționale dictata de FRF ca urmare a meciurilor internaționale oficiale și amicale ale diverselor loturi naționale de fotbal ale Romaniei, FC Petrolul Ploiești s-a trezit cu un „stop” competițional de nu mai puțin de 17 zile. Mai precis, timpul care s-a scurs și se va mai scurge…

- REȘIȚA – Antrenorul Flavius Stoican a semnat cu CSM Reșița, iar in cadrul unei conferințe de presa pe care o va susține astazi iși va prezenta strategia și obiectivul pe care și l-a propus la intoarcerea in Valea Domanului! „Flavius Stoican a semnat cu clubul nostru! Noul antrenor al rosso-nerilor a…

- In etapa a sasea a Superligii, editia 2023 2024, Farul Constanta, campioana Romaniei, va juca in deplasare cu Rapid Bucuresti.Partdia a fost programata duminica, 20 august 2023, de la ora 18.15.In clasament, dupa etapa a patra, Farul se afla pe locul sase, cu sase puncte, iar Rapid ocupa pozitia a opta,…

- Petrolul Ploiești primește diseara, de la ora 18:15, vizita campioanei Romaniei, Farul Constanța, intr-o partida din runda cu numarul 4 din Superliga. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Prima Sport 2 și Orange Sport 1. Petrolul Ploiești - Farul Constanța, live de la 18:15…

- FCSB anunța ca ultimele bilete pentru derby-ul cu CFR Cluj, programat duminica, de la ora 21:30, pe arena din Ghencea, vor fi disponibile la casele stadionului „Steaua”. FCSB - CFR Cluj, derby-ul rundei cu numarul 4 din Superliga, va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Digi Sport 1…

- Am așteptat mai bine, destul, de 24 de ore de la ultimul fluier al arbitrului posesor de ecuson FIFA, bucureșteanul Marcel Barsan, delegat la meciul din prima etapa a campionatului SuperLigii, dintre FC Petrolul Ploiești și Universitatea Cluj, de pe arena Ilie Oana, pentru a face comentarii asupra acestuia.…

- Universitatea Cluj va evolua maine, incepand cu ora 18:30, pe stadionul „Ilie Oana”, contra celor de la Petrolul Ploiești, in prima etapa din noul sezon al SuperLigii. „Șepcile Roșii” s-au intarit serios in vara, chiar daca au schimbat antrenorul, Toni Petrea venind in locul lui Ioan Ovidiu Sabau. Meciul…

- Petrolul Ploiești a anunțat desparțirea de atacantul Robert Moldoveanu (24 de ani). Acesta fusese transferat de formația prahoveana de la Farul Constanța la inceputul sezonului trecut. Insa, cum nu a impresionat prin evoluțiile sale in tricoul galben-albastru, oficialii formației de pe Ilie Oana au…