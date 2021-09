Până la ce vârstă mai pot crește în înălțime băieții Creșterea in inalțime a baieților este strans legata de dezvoltarea corpului. Atunci cand dezvoltarea s-a incheiat, cartilajul de creștere se sudeaza și astfel, creșterea se oprește. Pana la ce varsta mai pot crește in inalțime baieții? Nu exista o varsta standar, insa in general, baieții cresc pana in jurul varstei de 20 de ani, dar sunt cazuri in care procesul dureaza pana la varsta de 24 de ani. Pana la ce varsta mai pot crește in inalțime baieții In ceea ce privește pubertatea la baieți, intre 10 si 13 ani, un baiat este considerat la inceputul pubertații, perioada care se incheie la 18 ani.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

