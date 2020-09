Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi au parcurs peste 1.800 de kilometri, venind cu masina de la Paris, pentru a+si putea exercita dreptul la vot la alegerile locale, duminica, în Zalau. Tinerii sunt plecați în Franța de peste un deceniu Andreea este plecata…

- Silviu Hanuseac are 35 de ani, lucreaza in SUA si vineri, 25 septembrie, a venit, acasa, in comuna Mitocu Dragomirnei, judetul Suceava, ca sa voteze la alegerile locale de duminica, 27 septembrie. Intampinat ca un erou la intrarea in comuna, tanarul a lacrimat cand a inceput sa vorbeasca despre neajunsurile…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a apreciat miercuri, la Antena 3, ca alegerile locale nu vor aduce mari schimbari.CITEȘTE ȘI: Cum igienizam nasul pentru a minimiza riscul infecțiilor respiratorii„Eu cred ca nu se va schimba nimic. Nu ai dat ocazia sa se faca campanie electorala, nu ai dat…

- Fostul președinte CCR, Augustin Zegrean, a avertizat luni, intr-o intervenție la Antena 3, ca romanilor nu li se poate interzice sa voteze, daca intra in secția de vot fara masca de protecție, decat daca se adopta o lege in acest sens, iar instituirea unei asemenea reguli printr-un ordin de ministru…

- Presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dincu, s-a referit, duminica, in cadrul unei conferințe de presa, la alegerile locale și la traseismul politic."Suntem optimiști. PSD nu a pierdut niciodata alegerile locale. O sa pierdem, poate, in anumite zone care erau tradiționale. Problema…

- Pavel Filip susține ca nu a primit nicio suma de bani din partea lui Vlad Plahotniuc, asta dupa ce Nichiforciuc a declarat ca pentru campania electorala pentru alegerile locale din țara, democratul s-ar fi imbogațit cu 12 milioane lei, pe care i-a primit cash. Filip spune ca Nichiforciuc ar fi adevaratul…

- „Firea nu va putea sa faca mai mult decat a facut din 2016, iar Nicușor Dan nu poate sa faca mai mult decat ar fi putut in 2016, pentru ca a fost capturat. Ma bucur ca eu și Robert suntem din nou parteneri”, a declarat Victor Ponta, intr-o conferința. Robert Negoița a laudat activitatea de premier…

- Senatorul Lucian Romascanu, purtatorul de cuvant al PSD, a subliniat ca actualul primar general al Capitalei, Gabriela Firea beneficiaza de tot sprijinul PSD pentru un nou mandat, precizand, totodata, ca PNL nu are un candidat propriu pentru acest fotoliu. In ceea ce priveste o posibila candidatura…