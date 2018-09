Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Dumitrescu Prezenta, ieri, la Ploiesti, a unor membri din nu mai putin de 14 asociatii, ligi si organizatii care reprezinta interesele persoanelor varstnice din Prahova la intalnirea organizata de catre Institutia Prefectului pe tema proiectului noii legi a pensiilor a demonstrat cat de mare…

- In Ședința Guvernului din 5 septembrie 2018 au fost aprobate normele metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia. In acest fel se stabilesc instituțiile responsabile, precum și atribuțiile acestora in ceea ce privește prevenirea, combaterea și distrugerea buruienii…

- La nivelul județului Ialomița s-au acordat, in ultimii 15 ani, 73,6 hectare de teren, pentru ca tinerii pana in 35 de ani sa-și poata construi locuințe. Masura a fost adoptata in baza Legii 15/2003, act normativ care acorda dreptul beneficiarilor sa cumpere terenurile pe care și-au construit casele.…

- De 6 ani se lucreaza la o autostrada de puțin peste 60 de kilometri: București – Ploiești. Ultima bucata ar fi trebuit finalizata pe data de 29, dar constructorul nu poate termina ultimii metri, care ar urma sa lege Capitala de restul autostrazii spre munte. A fost ceruta o noua amanare. In iulie 2012…

- Klaus Iohannis a anunțat recent ca recomandarile cuprinse in opinia preliminara a Comisiei de la Veneția vor fi avute in vedere cu ocazia sesizarii Curții Constituționale cu privire la Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor și al procurorilor, recent…

- Avand in vedere producerea inundațiilor severe, Direcția de Sanatate Publica Alba comunicam o serie de masuri care trebuie cunoscute și avute in vedere de populația afectata: MASURI IN CAZUL SURSELOR ȘI SISTEMELOR DE APA POTABILA Deoarece consumul de apa din fantanile afectate este interzis, acestea…