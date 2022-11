Stiri pe aceeasi tema

- Cateva localitați din Republica Moldova au ramas fara curent electric, asta dupa ce Rusia a bombardat sistemul energetic al Ucrainei, noteaza deschide.md . Localitațile care au ramas fara lumina sunt orașele Balți, Ialoveni, Calarași, Ungheni, Nisporeni, Edineț, Soroca, Rișcani. Linia Isaccea – Vulcanești,…

- UPDATE Autoritațile anunța reconectarea sistemului energetic de la Drochia, Ungheni și parțial la Comrat. UPDATE Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, a explicat ca „urmare a bombardamentului Rusiei impotriva sistemului energetic ucrainean din ultima ora, una din liniile…

- S-a stins lumina in raioanele Singerei, Rișcani, Falești, Soroca, Edineț, Ocnița, Ungheni, Calarași dar și in mai multe cartiere din municipiul Balți și Chișinau. Motivul ar fi o pana, aparuta la linia electrica pe care vine energia electrica din Romania – Isaccea – Vulcanești. Potrivit reprezentanților…

- Pene de curent au fost raportate marți dupa-amiaza in mai multe regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv in capitala, relateaza Cotidianul.md . A fost raportata lipsa de curent electric și in raioanele Ialoveni, Ocnița, Nisporeni, Cantemir, dar și in municipiul Balți. Potrivit Moldelectrica, R. Moldova…

- Urmare a bombardamentului Rusiei asupra sistemului energetic ucrainean de marți, una din liniile electrice care asigura transportul de electricitate pentru Republica Moldova s-a deconectat in regim automat, informeaza TVRMoldova. Acest fapt a dus la intreruperi masive de energie electrica in aproape…

- Mai multe localitați din R.Moldova, inclusiv centre raionale, au ramas fara curent electric ca urmare a bombardarii de catre Rusia a sistemului energetic al Ucrainei. Fara lumina au ramas parțial orașele Balți, Ialoveni, Calarași, Ungheni, Nisporeni, Edineț, Soroca, Rișcani. Chiar și unele localitați…

- Motivul ar fi o pana, aparuta la linia electrica pe care vine energia electrica din Romania – Isaccea – Vulcanești. Potrivit reprezentanților ,,RED-NORD”, energia electrica va fi reconectata peste cateva ore.

