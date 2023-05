Oamenii de știința au calculat cat timp ar fi durat mesajele din trecut pentru a ajunge la diferite stele și cat timp ar fi durat un raspuns. Un grup de oameni de știința a trimis un semnal radio in spațiu și a facut o lista cu stelele care vor primi probabil mesajul in urmatorul secol. Oamenii de știința prezic ca un raspuns va fi auzit pana in 2029, informeaza jpost.com.

Detaliile calculelor lor privind comunicarea au fost publicate in revista Publications of the Astronomical Society of the Pacific. Oamenii de știința au reușit sa calculeze, in ani-lumina, cat timp va dura recepționarea mesajelor…