- Pe numele sau adevarat Razvan Stochița, timișoreanul Ravi revine pe scena muzicala cu piesa Inger, o melodie care anunța apariția unui album discografic prevazut sa ajunga in mainile melomanilor in viitorul apropiat. La 14 ani a inceput sa scrie poezii, la 16, in timpul unei calatorii la munte, a…

- Claire Rosinkranz a lansat single-ul „i’m too pretty for this”. Cantecul are o atmosfera prezenta la sfarșitul anilor 90, aducandu-ne in minte acele single-uri epice, speciale pentru adolescenți, de la Blink-182 și The Offspring. Ca intotdeauna, Claire are propria ei perspectiva asupra lucrurilor –…

- Reve a lansat piesa “Tongue”. Cu o atmospera funk electrizanta și schimburi sonore intre voce și instrumental, piesa o prezinta pe Reve definindu-și sound-ul și identitatea, in timp ce cariera ei este in plina dezvoltare. Prin povestirea ei evocatoare, melodia „Tongue” impartașește libertatea autodescoperirii…

- Superstarul global nominalizat la GRAMMY, Demi Lovato, anunța cel de-al 8-lea album de studio, HOLY FVCK, care va fi lansat pe data de 19 august 2022, prin intermediul Island Records. Albumul cu 16 piese este o calatorie muzicala bazata pe radacinile rock și pop-punk ale lui Demi și ilustreaza o retrospectiva…

- Trupa de post punk/ rock alternativ GUILTY revine in atenția publicului cu piesa “Opium” Trupa de post punk/ rock alternativ GUILTY revine in atenția publicului cu piesa “Opium”, primul single lansat in 2022, dupa o pauza de jumatate de an, timp in care trupa s-a axat pe compus primul material discografic,…

- Formația The Case a lansat single-ul piesei „Throne”, care este primul single dintr-o serie de trei piese in colaborare cu producatorul italian Enrico Tiberi. „«Throne» este un soi de meditație, de reflecție asupra vieții personale, facand referire la modul in care privim lumea in diferite etape ale…

- Em Beihold a lansat single-ul “Too Precious”. Consolidat ca unul dintre cei mai tari artiști noi ai anului 2022, cantareața și compozitoarea Em Beihold (pronunțat bye-hold) din Los Angeles dezvaluie un nou single și videoclip. Piesa este susțtinuta de un pian jazz și un ritm puternic, in timp ce ea…

- Jack Savoretti a lansat single-ul “Dancing Through The Rain”. Piesa este a doua melodie noua care va fi disponibila pe Europiana Encore, o ediție speciala extinsa a albumului sau. Noul proiect va fi lansat pe 20 mai. Redata in premiera in emisiunea de dimineața de la Radio 2, „Dancing Through The Rain”…