Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea OFICIAL: 192 de noi infecții cu COVID-19 in țara, 180 de pacienți vindecați. 44 de persoane infectate au murit Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, pana astazi, 30 martie, au fost confirmate 1.952 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.952…

- Ziarul Unirea OFICIAL: 263 de cazuri noi de COVID-19, in Romania. Cea mai mare creștere a numarului de imbolnaviri, in 24 de ore. Bilanțul total OFICIAL: 263 cazuri noi de imbolnaviri cu COVID-19 in Romania. 1292 de persoane infectate cu noul coronavirus Pana astazi, 27 martie, pe teritoriul Romaniei,…

- Pana astazi, 25 martie, 13 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 si cu boli cronice preexistente, internate in spitale din Bucuresti, Iasi, Suceava, Arad, Craiova, Timisoara si Bacau, au decedat. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca doua persoane care iși desfașoara activitatea in cadrul Ambasadei Romaniei in Regatul Spaniei au fost testate pozitiv cu COVID-19.„Au fost dispuse masurile care se impun in relația cu autoritațile din statul de reședința, respectiv masuri de protecție…

- Grupul de Comunicare Strategica a comunicat ca pana astazi, 18 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 246 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 29 noi cazuri de imbolnavire.…

- Pana astazi, 18 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 246 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 29 noi cazuri de imbolnavire.De asemenea, dintre cele 246…

- Noua persoane fara adapost dependente de droguri au fost ucise noaptea trecuta, intr-un atac armat la Kabul, au anuntat duminica autoritatile afgane, relateaza Reuters, citata de news.ro.Cauza atacului comis de barbati cu arme neidentificati insa nu se stie, iar politia a deschis o ancheta.…

- UPDATE – Cel putin 52 de persoane au fost ranite miercuri, cand un avion de linie s-a rupt in trei si a luat foc dupa o iesire de pe pista pe aeroportul international Sabiha Gokcen din Istanbul, au anuntat autoritatile locale turce, relateaza AFP si Reuters. ‘Ambulantele noastre au transportat 52 de…