- Declaratii la Constanta, de Ziua Marinei Foto: Facebook.com/mapn.ro/. Presedintele Klaus Iohannis a declarat la Constanta, de Ziua Marinei, ca Fortele Navale Române asigura atât suveranitatea României, cât si securitatea Marii Negre în spiritul valorilor si misiunilor…

- Daniel Muresan Venind in intampinarea sarbatoririi Centenarului Romaniei Mari, Asociația Colecționarilor din Salaj, Muzeul Județean de Istorie și Arta Zalau și Asociația Naționala Cultul Eroilor “Regina Maria” – Filiala Salaj au lansat in circuitul medalistic medalia CENTENAR – PERSONALITAȚI SALAJENE…

- O expozitie dedicata Reginei Maria, in care vor putea fi admirate obiecte care au apartinut acesteia, carti rare cu autograf si lucrari de arta, va putea fi admirata la Constanta, in prima jumatate a lunii august. De asemenea, Orchestra Simfonica Bucuresti va sustine un concert in fata Cazinoului…

- Intr-o localitate din Bihor au fost gasite 120 de monede și mai multe bijuterii din argint din secolul al Xlll-lea, obiectele au fost gasite in timpul unor sapaturi la o fortificație de pamant. Acestea vor fi predate unui laborator pentru a fi curațate și conservate, iar apoi vor ajunge in patrimoniul…

- Personalitatea si rolul Reginei Maria ca ambasador informal al Romaniei au fost evocate in conferinta "Diplomatie Regala" sustinuta de istoricul Diana Mandache, marti, in Salonul Cerchez al Muzeului National Cotroceni. "Regina Maria a contribuit la schimbarea imaginii asupra tarii sale. Si-a folosit…

- Elvira Popescu, diva care a cunoscut faima internationala la Paris, era febletea membrilor casei regale. Regele Ferdinand era inamorat de ea, Regina Maria o numea „trufanda“, iar principele mostenitor Carol al II-lea si amanta acestuia Elena Lupescu o aveau ca prietena intima in exil.

- Delegația a fost formata din rectorul UA, Manuel Palomar, prorectorul Carles Cortes, directorul de Secretariat, Eva Valerio, și Catalina Iliescu, intrerpret și traducator. Delegația a fost intampinata de catre reprezentanții Universitații din Oradea, rectorul UO, prof. univ. dr. Constantin Bungau,…

- In calitate de membru al Comisiei pentru comunitațile de romani din afara granițelor țarii din cadrul Camerei Deputaților am participat, in data de 22 iunie 2018, in Castellon, Spania, la inaugurarea Bibliotecii ”Regina Maria”, situata pe Calle Maestro Arrieta, 34B. Biblioteca a luat ființa prin eforturile…