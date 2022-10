Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Școlar de Educație Incluziva ”Sfanta Filofteia”, Ștefanești implementeaza proiectul cu nr. 2021-1-RO01-KA121-VET-000021073, in cadrul Programului ERASMUS+, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesionala (VET). Proiectul se deruleaza in baza acreditarii Erasmus pentru mobilitați in domeniul Formare…

- Cum irosește primarul din Voinești banii comunei ca sa construiasca palate printre bordeie. Una din comunele de top ale județului Iași, in ce privește numarul mare de analfabeți, bețivi și putori care iși duc zilele din ajutoarele statului, se mandrește cu cea mai mare biblioteca rurala din Moldova.…

- Conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Iasi a anuntat ca ziua de 14 octombrie, cand se sarbatoreste Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, va fi zi libera atat pentru profesorii, cat si pentru elevii din judetul Iasi, transmite Rador. Inspectorul general, Luciana Antoci, a precizat ca decizia a fost…

- Elevii se pregatesc sa intre direct in focurile pregatirilor anul acesta, dupa ce Inspectoratul Scolar Judetean a anuntat ca vor fi organizate si in acest an testari initiale. Acestea se vor schimba ca format: spre exemplu, clasa a V-a din tot judetul nu va da aceleasi subiecte la matematica, ci vor…

- Creste considerabil numarul copiilor din Ucraina care au ales sa invete in scolile din Iasi in contextul continuarii conflictului armat provocat de Rusia. Conform reprezentantilor Inspectoratului Scolar Judetean din Iasi sunt 125 de elevi ucraineni care s-au inscris ca audienti in scolile din municipiu…

- De la 1 septembrie a intrat in vigoare noul regulament de organizare și funcționare, iar pentru invațamantul din Romania au devenit obligatorii 12 clase, a precizat inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Iași, Luciana ANTOCI. Ea a precizat ca impotriva elevilor indisciplinați vor fi…

- Inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Iași, Luciana Antoci, a precizat ca orele vor fi organizate pe module și vor fi gazduite de salile inspectoratului. In acest moment, in județul Iași a fost identificat un profesor vorbitor de limba ucraineana care și-a exprimat intreaga susținere…

- La data de 1 septembrie 2019, la Palatul Copiilor Bacau a fost demarat proiectul Erasmus+ KA229 intitulat ”Intercultural awareness by photography”. Elevii participanți in proiect sunt din școli aflate in Cipru, Italia, Polonia și Romania. Datorita pandemiei de Coronavirus perioada de implementare a…