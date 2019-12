Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile buzoiene au reusit inchiderea a doua dintre aceste depozite, insa un alt amplasment cu deseuri periculoase este considerat deschis, inca, desi activitatea de depozitare a fost sistata. Anul trecut, a intrat in procedura de inchidere si depozitul de deseuri menajere al Primariei Ramnicu…

- Autoritațile din Samoa au decis declararea starii de urgența la nivel național dupa ce 53 de persoane, majoritatea copii, au murit din cauza epidemiei de rujeola care afecteaza aceasta țara, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, potrivit Mediafax.Astfel, școlile au fost inchise, iar…

- Vremea rea a pus stapanire pe intreaga Europa. Un val de aer polar a ajuns si in orasul Napoli, acolo unde grindina a facut ravagii. Dintr-o postare video a unui martor ocular se vede ca grindina s-a asternut in straturi masive pe strazile orasului si a provocat haos in trafic. Furtuna, insoțita…

- In aceasta dimineața, de pe Aeroportul Otopeni a decolat un avion Wizz Air care ar fi trebuit sa ajunga in orașul italian, Bergamo. Aeronava a fost redirecționata din cauza unei furtuni puternice si a aterizat la Verona. Aeronava Airbus A 321, plina cu pasageri, ar fi trebuit sa aterizeze la Bergamo,…

- Un copil in varsta de opt ani si-a pierdut viata in noaptea de joi spre vineri, dupa ce a fost strivit de caruta. Acesta se afla in atelaj impreuna cu un barbat in varsta de 38 de ani si se deplasau pe un drum de exploatatie, intre localitatile Valea Lupului si Rediu. Autoritatile au fost sesizate prin…

- Inter Milano a invins-o pe Brescia cu scorul de 2-1, marti seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a zecea a campionatului de fotbal al Italiei, iar acest succes i-a adus accederea, cel putin provizorie, pe primul loc in clasament. Inter a deschis scorul cu un gol norocos marcat de Lautaro Martinez,…

- La data de 21 octombrie a.c., politisti din cadrul Serviciului Investigatii Criminale al I.P.J. Constanta au depistat un barbat de 24 de ani, din orasul Harsova, judetul Constanta, pe numele caruia exista un mandat european de arestare, emis de autoritatile italiene.Cel in cauza a fost dat in urmarire…

- Thiago Motta (37 de ani) este favorit sa preia postul de antrenor la Genoa, formația portarului roman Ionuț Radu (22 de ani). Aurelio Andreazzoli a fost demis de pe banca „grifonilor” dupa eșecul umilitor cu Parma, scor 1-5. Patronul formației lui Ionuț Radu pregatește un inlocuitor neașteptat. Presa…