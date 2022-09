Stiri pe aceeasi tema

- Licenta de functionare a Diviziei de Paza SRL eliberata de Inspectoratul general al Politiei Romane expira la data de 4 noiembrie 2022. Demararea demersurilor de relicentiere implica angajarea unor costuri ce nu pot fi suportate de Divizia de Paza SRL. Informatiile sunt consemnata in Buletinul Procedurilor…

- Continuam serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii avand ocazia sa descopere amanunte dintre cele mai interesante despre istoria fotbalului de pe raza judetului nostru. Dupa ce ani la rand v-ati delectat cu extraordinarele materiale semnate de Constantin Dumitru – Plopeni, va propunem…

- Federația Romana de Volei a stabilit in aceasta saptamana datele de desfașurare a meciurilor din viitorul sezon al Diviziei A. Revenita pe prima scena a voleiului masculin romanesc dupa o pauza de 11 ani, CSM Suceava va debuta in noua ediție de campionat pe 8 octombrie, cu un joc pe teren propriu, ...

- Prefectul județului Dambovița, Claudia Gilia a avut o intalnire de lucru cu comisar șef de poliție Nicoleta Bobe, coordonatorul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Dambovița. Pe agenda intalnirii s-au aflat mai multe subiecte: adoptarea Planului județean de acțiune in domeniul…

- FCU Craiova s-a impus cu 3-1 in fața campioanei CFR Cluj, la capatul unui meci excelent facut de formația lui Marius Croitoru. Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul clujenilor, a analizat prestația echipei sale. Petrescu este de parere ca FCU Craiova a meritat victoria pentru jocul prestat și și-a criticat…

- Echipa de sah a CSM Unirea Alba Iulia a promovat fara emotii in Divizia A la sah, castigand toate cele 4 meciuri jucate la Sibiu in cadrul seriei a 3-a a Diviziei B. In primele meciuri albaiulienii au invins cu 2,5–1,5 Metalurgistul Cugir si 3–1 Metalurgistul Cugir 2, cugirenii inscriind doua echipe…

- PARTICIPARE… Vasluiul va avea doua reprezentante in campionatul Diviziei B la sah. CSO Negresti si Gambit Husi au fost repartizate in aceeasi serie, a 4-a, alaturi de Pallas Mall Micul Sahist Iasi, International Chess Club Iasi, Pencraft Micul Sahist Iasi si Pionii Regelui Iasi. Editia 2022 a campionatului…

- Intotdeauna proverbul romanesc graba strica treaba s a potrivit pentru toti romanii. Nu mai departe de adevar este cazul unui botosanean.Grabit spre aeroport, pentru a prinde o cursa aeriana si a abandonat autoturismul, care la scurt timp aceasta a luat foc. Un sofer grabit...cu maaaare ghnion Pompierii…