- A aparut copilul in viata noastra. Si s-au schimbat niste lucruri. Dar aceste lucruri nu inseamna ca nu mai putem merge in acele drumetii care ne plac atat de mult! Dar ce zici de o drumetie la munte cu un copil mic? Da, se poate! Iata o lista cu obiecte de care s-ar putea sa ai nevoie,…

- F. T. In perioada 1 – 30 iunie a.c., reprezentanti ai directiilor silvice, impreuna cu politisti si jandarmi, au organizat mai multe acțiuni și controale in fondul forestier si in locuri de depozitare sau comercializare a materialului lemnos. In acest context, au fost efectuate controale la societati…

- Un tanar de 28 de ani este cercetat pentru furt calificat, dupa ce politistii au stabilit ca a intrat intr-o casa din Galati printr-o usa lasata neasigurata si a sustras ce i-a iesit in cale.

- Vindeau copacii chiar langa padurea de unde ii furasera. Polițiștii bihoreni au prins doi indivizi care incercau sa scape de doi metri cubi de lemn furat pentru care intenționau sa obțina aproape 1.000 de lei. Infractorii iși intinsesera taraba la drumul mare, la doi pași de padurea pe tocmai o devalizasera.…

- Condamnat la inchisoare pentru conducerea unui vehicul neinmatriculat și fara permis Ieri, polițiști din cadrul Postului Comunal Maneciu au depistat și reținut un barbat de 37 de ani din localitate, fața de care Judecatoria Valenii de Munte a emis un mandat de executare a pedepsei…

- Cu ocazia “Lunii padurii”, sute de mii de puieți au fost plantați pe suprafețe intinse de teren aparținand de cele doua ocoale silvice și de Composesoratul Graniceresc din zona Cugirului, o acțiune ampla care nu s-a incheiat nici la aceasta data, in mod special in padurile din zona de munte. Dupa cum…

- Padurea are un rol important in pastrarea echilibrului in natura iar plantarea de arbori rezolva multe dintre problemele de mediu existente, copacii reduc poluarea, frunzele acestora capteaza particulele de praf ce plutesc in aer, in acest fel se evita inhalarea acestora. Padurile au rol de protectie…

- Directia Silvica Prahova si Electrica au plantat, ieri, la Balta Doamnei, 2.700 de puieti Fl. Tanasescu “Și, acum, va rugam sa luați cazmalele și sa incepem sa plantam !”. Este indemnul directorului Direcției Silvice Prahova, inginer Dragoș Gabriel Ciomag, sau al unuia dintre anagajații instituției?…