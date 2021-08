Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana (BCE) intenționeaza sa lanseze EURO digital. Banca Centrala Europeana (BCE) urmeaza sa lanseze miercuri cel mai important proiect al sau de la introducerea euro, incepand cu o faza de evaluare, urmata de teste. Daca totul va merge bine, euro digital ar putea fi lansat in jurul…

- Potrivit legii, sunt interzise, de asemenea, asimilarea publica a obiectivelor, deciziilor si actiunilor guvernului sovietic, ale comandamentului militar de atunci si ale soldatilor sovietici cu cele ale reprezentantilor Germaniei naziste si ale puterilor Axei din Europa.In plus, Putin a promulgat un…

- Potrivit legii, sunt interzise, de asemenea, asimilarea publica a obiectivelor, deciziilor si actiunilor guvernului sovietic, ale comandamentului militar de atunci si ale soldatilor sovietici cu cele ale reprezentantilor Germaniei naziste si ale puterilor Axei din Europa.In plus, Putin a promulgat un…

- Doi turiști straini care se duceau calare la Castelul Bran, s-au ratacit și au ajuns la Craiova. Cei doi, care colinda lumea calare pe cai, au fost gasiți, sambata, in centrul Craiovei, dupa ce s-au ratacit in drum spre Castelul Bran. Imaginile au fost publicate de pagina de Facebook a postului de televiziune…

- Imaginile filmate in centrul orașului Craiova, cu doi tineri alaturi de doi cai, au fost publicate de pagina de Facebook a postului de televiziune Oltenia TV , alaturi de povestea celor doi turiști straini. „Doi turiști din Germania și Noua Zeelanda au putut fi vazuți astazi prin centrul orașului, impreuna…

- Agenții ruși care despre care se crede ca l-au otravit pe disidentul Alexei Navalnîi l-au urmarit de asemenea pe poetul și jurnalistul Dmitri Bîkov înainte ca acesta sa se îmbolnaveasca grav cu simptome similare, relateaza The Guardian.Dmitri Bîkov, la rândul…

- Uniunea Crestin-Democrata (CDU), partidul cancelarului german Angela Merkel, cere Aliantei Nord-Atlantice sa intensifice prezenta militara in Europa de Est, in scopul contracararii Rusiei, acuzata de o serie de provocari politice si militare, conform mediafax. Dupa recentul incident aerian…

- Guvernul Germaniei a cerut, vineri, Administratiei Vladimir Putin sa clarifice daca Rusia a fost implicata in incidentul aerian produs in Belarus, in cursul caruia a fost arestat un jurnalist disident. "Aceasta situatie trebuie clarificata rapid si in totalitate", a declarat vineri Michael…