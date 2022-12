Pacientul oncologic are nevoie și de asistență religioasă, spune ministrul Sănătății In boala oncologica trebuie sa existe asistența medicala, dar și asistența religioasa in funcție de confesiune, a precizat ministrul Alexandru Rafila prezent la inaugurarea noului Laborator de radiologie al Spitalului Clinic Județean Mureș. „Un domeniu in care inca suntem deficitari, si trebuie sa-l mentionez, dar am facut pasi inainte din acest punct de vedere si incurajam dezvoltarea centrelor de ingrijiri paliative. Pentru ca centrele de ingrijiri paliative, nu pentru ca sunt neaparat incluse in strategia nationala, dar e normal ca pacientilor cu forme avansate de boala sa le oferi o asistenta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

