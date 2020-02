Stiri pe aceeasi tema

- Dezvaluirile Libertatea care au aratat ca primii doi oameni din Sanatate au contracte cu clinici private, au starnit reacții diverse. Cristian Tudor Popescu l-a criticat pe ministrul Costache pentru declarațiile sale contradictorii, in timp ce jurnalistul Vlad Petreanu ii ia apararea in doua postari…

- Apar noi informații privind mutarile facute de ministrul Sanatații, Victor Costache. Acesta a numit-o pe fosta sa șefa de la Polisano șefa la Casa Nationale de Asigurari de Sanatate. Informațiile vin dupa ce s-a aflat ca același Costache a semnat un ordin prin care abona clinica Polisano la bani…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a apreciat joi ca ministrul Sanatatii, Victor Costache, chiar daca nu se afla intr-o situatie de incompatibilitate din punct de vedere legal, se poate confrunta cu o problema din punct de vedere moral, in momentul in care ia decizii pentru sectorul privat.…

- Sorin Paveliu, expert in sanatate, spune in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX ca ministrul Sanatatii nu a tinut cont de faptul ca regulile pe care le-a modificat cu privire la dotarile cu angiografe ridice probleme de siguranta."Daca ar fi sa ne referim la o schimbare intr-un ordin, te astepti sa existe…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, susține ca are aprobarea Agentiei Nationale de Integritate pentru a profesa, in ciuda portofoliului de la Sanatate, contractul sau fiind redus la minimul legal.

- Medicul Calin Ciontu de la Spitalul de Arsi este judecat pentru 66 de acte de luare de mita in dosarul care vizeaza operatiile estetice de la acest spital. Medicii vizati in acest dosar sunt acuzati ca pretindeau sume cuprinse intre 450 si 3.400 de euro, in functie de tipul interventiei, pentru operatii…

- Noul ministru al Sanatații, Victor Costache, și-a format un cabinet compus din 21 de consilieri, specialiști pe mai multe domenii. Trei dintre aceștia au calitate de suspect, inculpat sau chiar condamnat in dosare de corupție de notorietate, informeaza libertatea.ro.Primul, Mihaela Maria Constantin,…

- SUPARATI… Modificarea formatului contractelor individuale de munca in sectorul de Sanatate astfel incat salariatii sa poata fi concediati automat in caz de suspiciuni legate de plati informale, asa cum sunt denumite spagile, este o masura ilegala, afirma reprezentantii Federatiei Solidaritatea Sanitara.…