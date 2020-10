Stiri pe aceeasi tema

- "La terapie intensiva avem peste 550 de cazuri in acest moment, dar doar 176 de pacienți intubați, care necesita o respirație invaziva, ventilata. Ceilalți sunt cu diverse grade de insuficiența respiratorie, trecand oarecum pe o terapie intermediara", a transmis ministrul, la Digi 24. Ministrul…

- Medicul Virgil Musta atrage atenția ca este foarte greu sa gestionam epidemiile, din mai multe motive: ‘sistemul de sanatate e copleșit de numarul de cazuri de SARS-CoV-2, foarte probabil ca gripa nici nu mai discutam sa o internam, pentru ca nu o sa mai fie locuri’. Miercuri, 498 de pacienți critici…

- Copilul, in varsta de aproape 10 ani, a facut o complicație grava, sindrom inflamator multisistem, care deși se intalnește și la alte infecții virale, in Romania a fost o premiera ca ea sa apara la un copil infectat cu SARS-CoV-2.

- Bilanțul epidemiei de coronavirus din Romania a ajuns, astazi, la 107.011 de cazuri de Covid-19, in vreme ce numarul total al deceselor a ajuns la 4.285. Fața de ziua precedenta au fost raportate 1.713 de infectari și 49 de decese, la de teste efectuate in ultimele 24 de ore. In prezent, la Terapie…

- Managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, Beatrice Mahler, a declarat, vineri seara, ca trei pacienți cu COVID-19, care sunt internați la terapie intensiva, au fost aduși cu infecții nosocomiale de la Spitalul Județean Brașov și de la doua unita medicale din București.…

- Ziarul Unirea A inceput selecția pacienților cu COVID-19 pentru terapie intensiva. Un medic a dezvaluit cum sunt rotiți bolnavii Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta” din București, a declarat la Digi24 ca este ingrijoratoare creșterea accelerata a numarului de cazuri de infectare și…

- "Este ingrijoratoare creșterea numarului de cazuri, cele mai multe sunt concentrate intr-o anumita zona a țarii. Creșterea in București va duce cu siguranța și la creșterea numarului de pacienți care vor avea nevoie de asistența in ATI. E nevoie de paturi de terapie intensiva, de aparatura, dar și…

- ”Intre 18:00 ieri și 18:00 azi, s-au raportat 866 de cazuri! (...) Maine, cel mai probabil, va fi depașita aceasta cifra! Daca continuam așa, putem ajunge la o mie, o mie și ceva de cazuri pe zi”, a anunțat Raed Arafat. Arafat spune ca tara noastra se confrunta cu o situatie nemaiintalnita…