- ONG-ul Centrul de Resurse Juridice, care a atras atenția in trecut despre neregulile din azilele de batrani, i-a solicitat premierului Marcel Ciolacu, duminica, 9 iulie, sa il demita pe Marius Budai din funcția de ministru al Muncii, susținand ca este „responsabilul moral pentru perpetuarea abuzurilor“…

- Premierul Marcel Ciolacu a organizat duminica o ședința cu mai mulți membri ai Guvernului. El a dezvaluit ca inainte de intalnire a vizitat un centru pentru batrani din capitala. Dupa vizita, premierul parea vizibil marcat de ceea ce a vazut și auzit, iar apoi a avut un discurs de o duritate fara precedent.…

- Marcel Ciolacu a declarat, dupa intalnirea de la Guvern cu miniștrii „responsabili” de scandalul „azilele groazei” din Voluntari, ca nu are nicio mila pentru „tacalosii” care au facut astfel de lucruri. Premierul a mai spus ca a solicitat mininistrului Justitiei solutionarea prioritara a acestor cauze.…

- Nicusor Dan, primarul general al Capitalei, a transmis duminica, pe Facebook, un mesaj legat de "azilele groazei" in care sustine ca este important "ca noi toți sa conștientizam, in urma acestei tragedii, imaginea de ansamblu"."Am fost toți cutremurați de realitatea din cele trei azile din Ilfov. Un…

- Primarul din Voluntari susține ca nu știa ce se intampla in azilele groazei. Primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele, susține ca nu avea cunoștința despre situația din azilele groazei, in care mai mulți batrani erau ținuți in condiții inumane. 100 de persoane au fost salvate marți de DIICOT .…

- Dupa scandalul „azilelor groazei” din Voluntari și Afumați, unde persoanele varstnice cazate acolo erau tratate mai rau ca și animalele, fiind supuse la umilințe greu de imaginat, autoritațile anunța controale la nivel național pe tot ceea ce inseamna camine de batrani. Și in Maramureș avem destule…

- USR București solicita premierului Ciolacu demiterea Gabrielei Firea, pe baza conexiunilor politice cu persoanele implicate in "azilele groazei". USR Bucuresti aduce in atenția publica informații de o gravitate extrema, privind legatura dintre ministrul Gabriela Firea și ororile descoperite in azilele…

- Cel mai bine vezi un om politic in momente de criza, in care cei aflati la putere trebuie sa gaseasca solutii pentru a rezolva problemele cetatenilor. Astazi, romanii asista involuntar la un teatru absurd, in care PNL si PSD fug unii de ceilalti de parca nu ar fi guvernat impreuna pana acum. "Guvernul…