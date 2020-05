Stiri pe aceeasi tema

- China se confrunta cu un nou cluster de infecții cu coronavirusul SARS-CoV-2, in nord-estul țarii și generat de calatorii in Rusia. Medicii chinezi care trateaza pacienții din aceasta regiune vorbesc despre un comportament diferit al virusului la pacienții din aceasta zona fața de ceea ce s-a putut…

- Remdesivir, unul dintre cele mai promitatoare antivirale pentru tratamentul COVID-19, a ajuns in Romania. De alaltaieri, cu acest medicament sunt tratați bolnavi din Timișoara, aflați in stare grava. In SUA, medicamentul a devenit noul standard de tratament, in condițiile in care pacienții care au primit…

- Medicamentul Remdesivir, despre care americanii susțin ca e bun pentru tratamentul COVID-19, a ajuns in Romania. Din aceasta saptamana, cu acest medicament sunt tratați bolnavi din Timișoara, aflați in stare grava. Medicul Virgil Musta, șef secție boli infecțioase la Spitalul Victor Babeș din Timișoara,…

- Medicul Virgil Musta, șef secție boli infecțioase la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, a vorbit la Digi24 despre acest tratament. „La nivel mondial sunt diferite incercari in terapia pentru COVID-19. Sunt studii clinice in diferite faze cu diferite scheme terapeutice, sunt tot felul de…

- Virusul ucigaș din China continua sa faca din ce in ce mai multe victime. 593 de cazuri de infectare cu coronavirus sunt in Suceava. Este primul oraș intrat in carantina. In total, in Romania au fost inregistrate 2.109 cazuri confirmate de COVID-19.

- Toți cei care sunt suspecti de infecție cu noul coronavirus COVID-19 si ajung la Unitatea Primiri Urgențe din Cluj-Napoca vor fi triati intr-un cort special, care a fost montat vineri seara de autoritati, se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a Spitalului Clinic Județean de Urgența Cluj-Napoca.…

- O echipa medicala din China, condusa de reputatul pneumolog Zhong Nanshan, a testat o noua metoda pentru detectarea coronavirusului Covid-19 cu ajutorul analizei a catorva picaturi de sange si ale carei rezultate pot fi obtinute in 15 minute, informeaza Agerpres. Potrivit unui articol publicat de…

- China a raportat o creștere a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dupa 4 zile consecutive in care bilanțul s-a aflat in scadere. Cauza ar fi cetațenii infectați in strainatate cu virusul COVID-19, potrivit Reuters, scrie Mediafax.China continentala a confirmat marți 24 de…