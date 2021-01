Stiri pe aceeasi tema

- Conf. Univ. dr. Claudia Gilia, in perioada 2017 – 2020, a fost deputat in Parlamentul Romaniei, un alt capitol al vietii sale profesionale, unul pe care l-a parcurs datorita increderii pe care i-au oferit-o dambovitenii atunci cand au trimis-o sa ii reprezint in Parlament.In ceea ce priveste activitatea…

- Medicul avanseaza o lista de medicamente eficiente in cazul pacientilor cu forme usoare de COVID, iar pe langa aceasta recomanda si suplimente alimentare precum Quercitina, Echinaceea, catina, cxtract de coacaz negru sau propolis.

- Premierul Ludovic Orban anunta ca ministrul Economiei, Virgil Popescu, si cel al Transporturilor, Lucian Bode, au forme usoare de COVID-19 si isi exercita de acasa, din izolare, atributiile de detinatori ai portofoliilor. Orban spune ca ceilalti membri ai Executivului s-au testat si nu sunt infectati.

- Au fost anuntate noi proceduri de lucru pentru tratarea bolnavilor de Covid cu forme usoare. Cadrele medicale de la Primiri Urgențe vor face teste rapide, iar unii pacienți vor fi consultați telefonic. Noile reguli sunt prevazute intr-un ordin al ministrului Sanatații.

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita, alaturi de celelalte structuri cu atributii in domeniul ordinii si sigurantei publice, au actionat, pe raza judetului, pentru verificarea respectarii masurilor impuse…

- Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta prin care pacientii asimptomatici sau cu forme usoare de COVID-19 vor fi monitorizati si asistati medical de catre medicii de familie, urmand ca pentru acest serviciu medicii de familie sa primeasca 105 lei pentru un pacient, a declarat seful Cancelariei…

- Experții Organizației Mondiale a Sanatații susțin ca imunitatea data de infectarea cu noul coronavirus poate ține șapte luni. De asemenea, cercetatorii atrag atenția ca este posibil ca persoane care fac forme ușoare de COVID-19, sa nu dezvolte anticorpi sau sa ii piarda mult mai repede, caz in care…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat recent, ca incepand de saptamana viitoare, persoanele cu forme usoare si medii de COVID-19, dar si cele asimptomatice, vor putea ramane la domiciliu, sub monitorizarea permanenta a medicilor de familie, doar cazurile grave urmand sa fie spitalizate. Aceasta…