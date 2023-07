Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat sambata ca lucreaza la extinderea centrelor de tratare a marilor arși de la București, Targu Mureș și Timișoara. Acesta și-a propus sa ajunga la 50 de paturi pentru arși in intreaga țara. In cadrul unei conferințe de presa, Alexandru Rafila a subliniat…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat ca primul spital regional va fi inaugurat cel mai probabil in 2027, fiind vorba despre cel din Iași. Abia ulterior, va urma cel din Floresti, judetul Cluj, iar ultimul va fi cel din Craiova.„Cand am venit la minister, erau in stadiile de stand-by, in…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a semnat, astazi, la Bacau, contractul de finanțare pentru doua noi spitale, in județele Bacau și Vaslui. Semnarea contractului pentru finalizarea Pavilionului Municipal Bacau a devenit realitate dupa ce aceasta cladire medicala a ramas in stadiu de șantier nefinalizat…

- Aproximativ 100.000 de persoane sunt diagnosticate cu cancer in Romania in fiecare an, a declarat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, la Institutul Clinic Fundeni, potrivit Agerpres. „In fiecare an, in Romania, sunt inregistrate circa 100.000 de persoane care sunt diagnosticate cu cancer, dintre…

- Romania nu are neaparat un deficit de medici, la ora actuala, pentru ca numarul acestora e apropiat de media Uniunii Europene, ci are un deficit de medici zonal, spune Ministerul Sanatatii, Alexandru Rafila.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a declarat miercuri ca in Romania nu avem neaparat un deficit de medici la ora actuala, pentru ca numarul de medici in Romania este apropiat de media Uniunii Europene ci avem un deficit de medici zonal, potrivit news.ro.”Nu avem neaparat un deficit de medici…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a facut un apel la spitale sa scoata la concurs posturile de medici si de asistenti medicali de care au nevoie, mentionand ca atunci va putea propune un memorandum in Guvern pentru aprobarea acestora, chiar daca exista in vigoare ordonanta care limiteaza angajarile…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat luni ca pana la jumatatea anului va fi schimbat modul in care se distribuie vaccinurile catre medicii de familie, in sensul ca acestia vor fi aprovizionati direct la cabinet. „Pana la jumatatea anului vom schimba modul de distributie a vaccinurilor catre…