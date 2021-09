Stiri pe aceeasi tema

- Imagini terifiante au fost filmate in secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean Suceava, unde nu mai este niciun pat liber. Medicii depun eforturi ca sa ii mentina in viata pe pacienții conectați la oxigen. Cel mai tanar pacient internat in sectia ATI are 47 de ani si este sotul unei asistente…

- Criza de sanatate generata de pandemia de COVID-19 a amplificat problemele cu care se confruntau pacienții cronici din Romania in ceea ce privește accesul la terapii, arata Alianța Pacienților Cronici din Romania. Criza politica actuala acutizeaza situația, sapand mai adanc groapa sistemului…

- Liderul Partidului Acasa Construim Europa, Gheorghe Cavcaliuc, nu se grabeste sa revina in Republica Moldova, acolo unde este asteptat de procurori in dosarul „verde de briliant”. Politicianul a confirmat ca se afla la Londra si a indemnat jurnalistii sa-i respecte „dreptul la viata privata”.

- ”Condamna pe inculpatul S. Bogdan Ionut, la pedeapsa detențiunii pe viața, pentru savarșirea infracțiunii de omor calificat. In baza disp. art. 65 alin. 2 C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, h ?i n C.pen. respectiv dreptul…

- Agenția Naționala de Transplant (ANT) a anunțat ca in ultimele 24 de ore noua pacienți au primit o noua șansa la viața, prin transplant de organe. Toate intervențiile au avut loc in spitale din Capitala. Intervențiile au fost facute dupa ce doua familii din București au fost de acord cu donarea…

- In aceasta dimineața s-a produs avaria la conducta care alimenteaza cele doua spitale. In urma ei, toate operațiile au fost oprite.La Institutul CC Iliescu din Capitala urmau sa fie operați 8 pacienți. Toți aceștia au fost amanați pentru una dintre zilele urmatoare. Din fericire, aceștia nu aveau o…

- Primarul orașului Huedin, Mircea Moroșan, a primit o lecție din partea locuitorilor și a Asociatiei Umanitare ”Dreptul la viata Huedin”, care au pus mana de la mana pentru a reface locul de joaca de la o gradinița din oraș.”Un alt proiect marca Asociația Umanitara "Dreptul la Viața" Huedin.Gradinița…