- Presedintele Asociatiei Patronatelor Medicilor de Familie din Gorj, doctorul Mihai Moisescu, a trecut la masuri drastice pentru a face economie la energia electrica. Medicul a declarat ca incasarile nu ii permit sa plateasca facturi de mii de lei si astfel a luat masuri pentru a reduce consumul de energie…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat ca, in luna august, fata de luna iulie a fost o crestere semnificativa a persoanelor care au solicitat de la medicul de familie prescriptia pentru iodura de potasiu, fiind vorba de o crestere de la 1.200 in iulie la 230.000 in august. Sunt aproximativ…

- Ministrul a fost intrebat, dupa sedinta de Guvern, ce masuri se iau la ministerul pe care il conduce astfel incat sa economiseasca energia. ”Dupa cum deja cred ca stiti, am fost primul minister care am actionat si am pus in aplicare astfel de masuri. Cladirea noastra, unde avem sediul administrativ,…

- Europarlamentarul Rares Bogdan sustine ca este nevoie ca statul roman sa "faca lumina" in ceea ce priveste afirmatiile privind specula in domeniul energiei, el aratand ca "atata timp cat statul roman, in toata componenta sa, nu reuseste sa faca lumina in aceasta chestiune, statul roman se prezinta…

- Medicii de familie reclama ca oamenii suna non-stop la cabinete dupa declarația ministrului Sanatații privind pastilele cu iod. Raluca Zoițanu, președintele Federației Asociațiilor medicilor de familie a declarat ca aceasta situație a fost creata deoarece "mesajul a fost foarte prost". Ea le-a transmis…