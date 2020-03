Stiri pe aceeasi tema

- ​Fundasul Luca Kilian (20 de ani), de la echipa germana Paderborn, a fost primul fotbalist testat pozitiv la coronavirus din Bundesliga. Jucatorul german a povestit ce simptome a avut și a recunoscut ca i-a fost teama. "A început pe 10 martie cu o durere minuscula în gât.…

- Doi angajati ai Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Bistrita-Nasaud au fost plasati, preventiv, in izolare la domiciliu, dupa ce au interactionat cu un pacient confirmat cu noul coronavirus COVID-19, a anunțat instituția, duminica, printr-o postare pe pagina de Facebook. Postare Facebook Astfel,…

- Barbatul care locuia și muncea in Wuhan s-a imbolnavit in urma cu o luna. Inițial avea simptomele unei raceli, insa starea lui s-a agravat. A banuit ca este de fapt gripa, apoi pneumonie, insa cand a mers la spital a aflat ca are coronavirus. "In cazul meu simptomele s-au manifestat in 3 etape:…

- Informare de presa A fost inregistrat primul deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus pe teritoriul Romaniei. Este vorba Post-ul Covid-19: Craiova – Primul deces al unui pacient infectat cu coronavirus apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta a definit ce inseamna contactul apropiat cu un pacient infectat cu COVID-19. Pana in prezent, este stabilit ca SARS-Cov-2 este transmis de la persoana la persoana printr-un contact apropiat cu un individ infectat, simptomatic, in principal prin…

- Un barbat de 87 de ani, infectat cu virusul 2019-nCoV, a fost dus sa vada rasaritul de un medic dupa ce a stat o luna intr-un spital din Wuhan, potrivit news.ro.Imaginea a fost publicata pe Instagram, pe contul view. Citește și: Traian Basescu il desființeaza pe Ludovic Orban: E bun…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a anuntat, luni, la Marius Tuca Show, ca tanarul din Gorj, primul pacient roman diagnosticat cu infecție cu coronavirus, va fi externat in urmatoarele doua zile, anunța MEDIAFAX.„Inca este la spital sa treaca cele 14 zile.…

- Un american a murit din cauza noului coronavirus, in orasul chinez aflat in centrul epidemiei. Anuntul a fost facut sambata, de ambasada Statelor Unite. Acesta este, de fapt, primul deces confirmat al unui strain din cauza virusului ucigas.