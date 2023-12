Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat, joi, in cadrul primei sale conferințe de presa importanta de la inceputul razboiului din februarie 2022, ca obiectivele Moscovei in Ucraina raman neschimbate și ca nu va exista pace pana cand acestea nu vor fi atinse.

- In timp ce vizita ampla Expozitie a realizarilor economiei nationale ruse (VDNH), lui Vladimir Putin i-a fost aratata o imitatie a "butonului nuclear", dar președintele rus a refuzat sa-l apese, informeaza Reuters si publicatia Fontanka, preluate de Agerpres.Cu aceasta ocazie, lui Putin i s-au dat explicatii…

- La televiziunea de stat Russia 1 unul dintre politologii apropiați Kremlinului, Dmitri Evstafiev, a declarat ca prima țara din NATO care ar trebui sa fie bombardata ar trebui sa fie Romania. El considera ca ”romanii au devenit cam aroganți” și arata ca bazele militare din Romania furnizeaza armament…

- Kremlinul a negat joi afirmatiile comandantului sef al armatei ucrainene, Valeri Zalujnii, cu privire la impasul in care s-ar afla conflictul in Ucraina si a declarat ca Rusia isi va continua campania militara in Ucraina pana isi va atinge toate obiectivele, transmite EFE, potrivit Agerpres. Zalujnii…

- La intrunirea bilaterala cu presedintele Ucrainei, presedintele Klaus Iohannis a reasigurat, in mod oficial, sprijjinul Romaniei pentru Ucraina, in conflictul cu Rusia.Presedintele si a exprimat admiratia pentru curajul si rezistenta poporului ucrainean si, totodata, a declarat ca este dispus sa inceapa…

- Razboi in Ucraina, ziua 574. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia ca manipuleaza piețele globale de alimente pentru a incerca sa obțina recunoașterea internaționala a proprietații asupra terenurilor pe care le-a confiscat de la Kiev.

- Rusia a atacat din nou Ucraina cu drone noaptea trecuta, de aceasta data in vestul țarii. A fost vizat orașul Liov, unde aparatele de zbor au distrus cateva depozite și cel puțin un om a fost ranit. Intre timp, pe fronturile din est și sud, contraofensiva ucraineana avanseaza treptat. Trupele Kievului…