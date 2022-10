Stiri pe aceeasi tema

- Anda Adam invața limba turca și are incredere in potențialul artiștilor de la noi “Noi, artiștii din Romania, avem inca super potențial și pentru industria muzicala internaționala…” Dupa ce a scos un super feat cu Xonia la piesa “Diamond Girl”, Anda Adam și-a propus sa “rupa” din nou topurile muzicale…

- Producatorul și DJ-ul roman, Alex Parker, colaboreaza cu Francis On My Mind pentru single-ul „Love The Way You Lie”. Producatorul a facut echipa cu Francis On My Mind pentru vocea acestei piese vesele, compuse de Alex Parker, care va fi inclusa pe viitorul EP al artistului. Alex Parker este un DJ, producator…

- Floria.ro, florarie de referința pe piața de retail online din Romania, estimeaza ca toamna va aduce o creștere de 15% YoY in vanzarile de buchete și aranjamente florale. La dinamica pozitiva previzionata vor contribui noua colecție lansata, ce cuprinde peste 180 de buchete și aranjamente, dar și alți…

- Anamaria Prodan anunța lansarea primei sale colecții de NFT-uri unice ce aduc in aceasta piața avantaje și beneficii reale din lumea business, fashion și sport. Anamaria Prodan devine astfel prima femeie de afaceri din Romania care lanseaza propria colecție de NFT-uri.

- Performanța nu are limite, iar fiecare persoana se poate bucura de un stil de viața activ și sanatos. Turneele BRD-Kaufland Wheelchair Tennis Open sunt dedicate persoanelor cu dizabilitați care iși doresc mai mult și care iși depașesc zilnic limitele prin ambiție și dedicare, promovand mișcarea prin…

- Romania a obținut un punctaj deosebit de slab la capitolul toalete publice accesibile, ceea ce reprezinta un motiv de ingrijorare pentru calatorii cu dizabilitați care doresc sa viziteze obiectivele turistice. Calatoriile internaționale in 2022 reprezinta o afacere importanta. Avand in vedere ca marea…

- Google anunta disponibilitatea unui nou instrument pentru editorii site-urilor de stiri din Romania, care le va permite sa primeasca oferte pentru previzualizari extinse ale continutului lor afisat in rezultatele cautarii Google.

- – VOLUM – INTERVIURILE LUI MUSCALU ! PRIMELE 100 DE VOLUME AU VAZUT, ASTAZI, LUMINA TIPARULUI ! IN INTERIORUL VOLUMULUI DE INTERVIURI VETI GASI SI TREI DVD-URI CU EMISIUNILE SPORT LIVE LAURENTIU MUSCALU ! Volumul cuprinde interviuri cu personalitați ale sportului din Romania și nu numai. In paginile…