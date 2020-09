Stiri pe aceeasi tema

- Secretar de stat in Ministerul Energiei: Anul viitor, investitorii vor extrage din Marea Neagra 10% din consumul de gaze al tarii Investitorii vor extrage din Marea Neagra 10% din consumul de gaze la nivel national, incepand de anul viitor, a declarat, marti, Niculae Havrilet, secretar de stat in Ministerul…

- Politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Olt, impreuna cu politistii din cadrul Politiei Municipiului Slatina si cainele „Torro”, au desfasurat activitati preventive pe raza municipiului Slatina privind furturile din locuinte.…

- Ineos (fosta Sky) a anunțat numele rutierilor pe care va conta pentru Turul Franței 2020, competiția regina a ciclismului mondial. Surprinzator sau nu, din lista nu fac parte Chris Froome (de patru ori câștigator) și Geraint Thomas (cel care s-a impus la ediția din 2018), informeaza L'Equipe.Froome…

- Campania electorala se „incinge” la Timișoara, deși pana la alegerile locale mai sunt peste doua luni. Astazi, social-democrații timișeni au criticat modul in care Primaria Timișoara și-a „adjudecat” proiectul Timișoara – Capitala Europeana a Culturii, condamnand nu doar situația de moment, ci și modul…

- Proiectul ''Conferințele Caiete Silvane online'', demarat de Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj, proiect adresat iubitorilor de cultura, continua in aceasta saptamana cu cel de al doiliea invitat - istoricul Marin Pop.

- Cel putin o persoana a murit, iar altele au fost ranite in urma unui incendiu produs in cursul noptii intr-un imobil din centrul orasului Paris, informeaza cotidianul Le Figaro potrivit Mediafax.Inca nu se cunoaste cauza incendiului izbucnit in zona Ternes, in arondismentul al XVII-lea din…

- PRO Romania Constanta si a prezentat candidatul pentru Primaria Medgidia. Este vorba despre Dumitru Moinescu, fostul primar al municipiului din perioada 2004 ndash; 2008 Medgidia, oras eco ndash; smart ndash; acesta este proiectul cu care acesta vrea sa se intoarca in fotoliul de primar In ceea ce priveste…

- Daniel Sauca Vreme apasatoare. Vremuri apasatoare. Pandemie apasatoare. Viața politica apasatoare. Pe cand campanii electorale vesele? In Romania, țara urii și vaicarelii generalizate. Mai toata lumea vrea relaxare. Mulți se tem ca vom ajunge din nou la starea de urgența. La valul doi. Nicicum nu-i…