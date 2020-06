(P) Vedeta verii: costumul de baie pe care trebuie să îl ai In sfarșit a venit vara. Inghețata, seri calduroase de vara dar mai ales vremea concediilor. Deși anul acesta o sa petrecem concediul cel mai probabil in Romania, asta nu inseamna ca nu trebuie sa acorzi atenție asupra ținutei de plaja. Este timpul sa fii inspirata. Un costum de baie care se potrivește perfect este o garanție a increderii in sine. Simplitatea este frumoasa A trecut mult timp de cand costumele de baie intregi erau considerate clasice și banale. Acestea pot fi foarte sexy. In aceasta vara, alege-l pe cel care ți-a atras imediat atenția. Modelele și culorile vibrante sunt permise.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

