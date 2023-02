Stiri pe aceeasi tema

- Skinmed Clinic este clinica medicala dermatologica ce iși desfașoara activitatea in București și ofera servicii multiple de cosmetica, intreținere corporala, mezoterapie, terapie cu Ozon și multe altele. Unul dintre acestea fiind epilarea definitiva cu ajutorul aparatelor laser pentru femei și barbați.…

- Ultimul raport al Grupului statelor impotriva corupției (GRECO) arata ca Romania mai are de indeplinit opt recomandari adresate de acest organism, fiind așteptate noi date de la autoritați pana la 31 decembrie 2023.

- Elevii revin, luni, la cursuri, dupa vacanta de iarna si in contextul numarului mare de cazuri de viroze respiratorii si gripa. Autoritatile au recomandat purtarea mastii de catre profesori si elevi, dar si triajul epidemiologic ziln In contextul numarului ridicat de cazuri de viroze respiratorii si…

- Inspectoratul de Politie Judetean Suceava continua seria activitaților de informare pentru prevenirea infracțiunilor specifice sarbatorilor de iarna, in cadrul Campaniei ”Sarbatori in siguranța”. In acest sens, IPJ Suceava a antrenat efective ale politiei rutiere, ale Compartimentului de Analiza și…

- Craciunul este o perioada speciala din an in care incercam sa uitam de toate problemele, așa ca uneori substituim lipsurile prin mese copioase și cadouri mult prea scumpe pentru noi. Cu toate ca ne ofera cateva momente de fericire iluzorie, aceste...

- Flavia Mihașan s-a lovit de problema haterilor care mereu au ceva de comentat in mediul online. Fosta asistenta TV a fost criticata pentru ca nu a mai fost la salon sa-și refaca șuvițele și a decis sa le dea o replica ”ingrijoraților” imediat dupa ce s-a lasat pe mana haistylistului.

- Primul caz de TRICHINELOZA depistat la un porc domestic sacrificat in Alba: Recomandari de la DSVSA Primul caz de TRICHINELOZA depistat la un porc domestic sacrificat in Alba: Recomandari de la DSVSA A fost depistat primul caz de trichineloza la un porc domestic sacrificat in gospodarie cu ocazia sarbatorilor…

- Operatorii de top se remarca prin mai multe elemente, iar unul dintre ele este portofoliul. Un cazino care pune accent pe experiențele membrilor sai va incerca sa aduca cat mai des noi titluri interesante. Este important pentru un gambler sa aiba o gama cat mai vasta de jocuri din care sa aleaga. In…