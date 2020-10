(P) Soluții fără atingere pentru toaletele din spațiile publice: fără atingere, grad maxim de igienă Descoperiți cele mai igienice soluții de la Roca care evita contactul direct cu mainile, in toaletele publice. Angajamentul pentru prevenție și igiena este primordial pentru obținerea soluțiilor tehnologice care evita contactul cu mainile in spațiile de tipul toaletelor publice. Senzorii de prezența și mecanismele electronice definesc o noua generație de baterii de lavoar, placuțe de acționare pentru WC-uri și pisoare, care impiedica infecțiile virale in toaletele cu tranzit mare. Descoperiți produsele fara atingere de la Roca, care raspund recomandarilor OMS in termeni de prevenire și controlare… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

