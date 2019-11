(P) Scaunele fixe nu sunt neapărat și incomode – află la ce să fii atent atunci când le alegi Avem tendința sa credem ca scaunele fixe sunt printre cele mai incomode, intocmai pentru ca nu permit la fel de multe mișcari – balansul pe spate sau rotirile, deplasarea cu ajutorul roților. Cu toate acestea, din motive practice legate de spațiu spre exemplu, cand se impune alegerea unor scaune fixe putem face totul mai placut și mai confortabil prin alegeri bune. Scaunele fixe nu trebuie sa insemne un minus la capitolul confort. Iata și un mit ce este spulberat. Fix se refera la structura sa, insa materialele folosite pentru a fi captușit spun multe despre cat de bine te simți atunci cand ești… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

