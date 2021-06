(P) Portofelul de damă – un accesoriu în continuare la modă In ciuda faptului ca in ultimii ani tot mai multe dintre activitațile și practicile de a cumpara din magazine online folosind aplicațiile online sau pe telefonul mobil au devenit o moda, trebuie spus ca portofelul clasic ramane in continuare un accesoriu folosit frecvent. Mai ales daca vorbim despre portofelul de dama. In acest caz portofelul este considerat de multe ori asemenea unui accesoriu pentru diferite ținute vestimentare sau pentru diferite evenimente. In cazul unui portofel de dama vorbim despre un accesoriu care poate sa ofere multa eleganta, mai mult stil și in același timp feminitate.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iti doresti sa iti schimbi poseta pe care o porti de ani de zile?Ai nevoie de o poseta pe care sa o asortezi unei tinute vestimentare pentru un eveniment special la care urmeaza sa participi? Sau iti doresti sa faci cadou unei prietene ori partenerei tale

- Gențile de dama sunt un accesoriu nelipsit din garderoba unei femei. O geanta sau poșeta reprezinta atat un accesoriu util și necesar pentru diferite activitați zilnice, cat și un accesoriu care sa aduca un plus de estetica oricarei ținute vestimentare. Cu atat mai mult in cazul anumitor evenimente…

- Liceele din județul Hunedoara iși prezinta oferta educaționala. Pana in data de 26 mai are loc „Targul ofertelor educaționale”, evenimentul fiind organizat de Centrul Județean de Resurse și Asistența Educaționala Hunedoara. Din cauza pandemiei de coronavirus, acțiunea se va desfașura doar in mediul…

- Este multa lume care joaca la loterie, mai ales de cand jocurile de acest tip sunt disponibile online, la scara larga. Cazinourile online legale din Romania ofera extrageri din numeroase tari, printre care si popularele Grecia Kino 20 80 sau Italia Win for Life 10 20.Fiecare are strategia lui de joc.…

- Modele simple si culori de baza sau, mai degraba, combinatii fanteziste si imprimeuri vibrante? Daca ai acasa o mica domnisoara pasionata de moda atunci trebuie sa-i achizitionezi articole vestimentare pe masura. Orice mama isi doreste ca fiica ei sa devina stilata si sa invete cum sa se imbrace intr-un…

- Ce TREBUIE AVUT in vedere cand ALEGEM Cauciucurile de Vara? Este recomandat ca vehiculul tau sa beneficieze de cele mai bune echipamente, de cele mai bune piese si accesorii auto ca sa poti avea siguranta deplina atunci cand conduci. Ce TREBUIE AVUT in vedere cand ALEGEM Cauciucurile de Vara? Este recomandat…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița informeza persoanele interesate, ca astazi sunt inregistrate in baza de date 337 Post-ul Dambovițenii se pot angaja in diferite domenii. Vezi oferta locurilor de munca! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Printul Harry si Meghan Markle au facut, duminica, in cadrul mult asteptatului interviu acordat de catre cei doi pentru Oprah Winfrey, mai multe dezvaluiri despre viata familiei regale britanice si despre presiunile la care au fost supusi atat inainte de casatorie, cat si dupa aceea, pana cand au decis…