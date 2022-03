[P] Nicu Mihai, un artist care îmbină perfect desenul pe hârtie cu tehnologia Din randul artiștilor digitali romani, Nicu Mihai se diferențiaza prin canalul sau de YouTube unde, de aproape 7 ani, iși folosește pasiunea pentru desen și tehnologie ca sa creeze videouri cu tematica arta, desen și animație, pe care reușește sa le prezinte intr-un stil unic, un soi de vlogging combinat cu educațional. De cele mai multe ori și pe Instagram publica o parte dintre creațiile sale digitale, Instagram fiind un loc unde nu se obosește foarte tare sa scrie cu diacritice pentru un aer profesionist, lucru pe care il face insa, cateodata, pe YouTube. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din mulțimea artiștilor digitali romani, Nicu Mihai iese in evidența prin canalul sau de YouTube unde, de aproape 7 ani, se folosește de pasiunea pentru desen și tehnologie pentru a produce videouri cu arta, desen și animație pe care le prezinta intr-un stil unic care combina vloggingul cu educaționalul.…

- In peisajul artiștilor digitali romani, Nicu Mihai se distinge prin canalul sau de YouTube unde, de aproape 7 ani, iși pune la lucru pasiunea pentru desen și tehnologie in clipuri cu arta, desen, animație prezentate intr-un stil care imbina vloggingul cu educaționalul. O parte din creațiile sale digitale…

- Ayan, fiul Mihaelei Radulescu, are 17 ani și locuiește singur in Statele Unite ale Americii. Tanarul a luat decizia de a studia in America, iar parinții sai i-au respectat decizia. Vedeta iși viziteaza fiul de fiecare data cand are ocazia. Baiatul Mihaela Radulescu a fost de multe ori asemanat ca cu…

- Directorul Institutului pentru Tehnologii Avansate din SRI Andrei Oprina a declarat ca in Serviciu nu se mai foloseste hartie de aproape un deceniu, fiind complet digitalizat, iar generatii intregi de ofiteri SRI ar fi socati de cata birocratie exista inca in institutiile de stat. El a mai spus ca…

- Tinerii care au devastat o pensiune din Capitala, in noaptea de Revelion, au fost identificati in mare parte de autoritati. Printre ei se afla si minori. Cel care a inchiriat vila alaturi de prietenii sai este un trapper cu milioane de vizualizari pe platforma Youtube, cunoscut in randul tinerilor sub…

- Mimi a atras atenția cu cel mai recent mesaj postat pe Instagram. Influencerul a vorbit despre suferința pe care a trait-o anul trecut, de Craciun. Mimi e una dintre cele mai urmarite vloggerițe din Romania. E content creator de mare succes și pe Instagram, și pe TikTok, și pe Youtube, pe toate platformele…

- Vlad Gherman, in varsta de 28 de ani, a bifat prima intervenție estetica. Fostul iubit al Cristinei Ciobanașu și-a facut implant de par și a aratat tuturor schimbarea pe care a facut-o.Actorul este pus pe schimbari dupa desparțirea de Cristina Ciobanașu. Vlad Gherman a suferit extrem de mult, insa acum…