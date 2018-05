(P) La mare, la soare, cu voucherele de vacanta Cheque Vacances

Stiri pe aceeasi tema

- PROBLEME… Mii de bugetari din judetul Vaslui vor primi, in perioada imediat urmatoare, voucherele de vacanta, acele tichete valorice in suma de 1.450 de lei, de persoana, cu care se pot deconta vacantele sau sejururile in toata Romania. Voucherele sunt nominale si sunt destinate turismului intern, fie…

- Vanzarea voucherelor de vacanta este ilegala, iar amenzile ajung la 27.000 lei, a anuntat miercuri ministrul Turismului, Bogdan Trif, care a subliniat ca autoritatile iau in calcul inlocuirea acestor tichete, de anul viitor. ”In ceea ce priveste faptul ca ele sunt vandute pe OLX, sunt prevazute sanctiuni…

- Voucherele de vacanta castiga teren si reprezinta un real avantaj prin care angajatii romani se pot bucura cu adevarat de concediu sau de zile libere, beneficiind de o crestere importanta a bugetului de vacanta. Asigura-te doar ca voucherele de vacanta sunt emise de unul dintre emitentii: Cheque…

- Primii beneficiari ai voucherelor de vacanta sunt dascalii si pesonalul auxiliar din scoli care pana vineri, 4 mai, trebuie sa decida daca vor sau nu sa plece in concediu pe banii statului. Voucherele de vacanta vor fi procurate de conducerea unitatilor de invatamant impreuna cu sindicatele. Tichetele…

- „Voucherele de vacanța au intrat in linie dreapta. Saptamana viitoare, Ministerul Turismului o sa le acorde tuturor angajaților statului. Este un ajutor extrem de important pentru oameni și pentru turismul din Romania”, au anunțat reprezentanții guvernului. Ministerul Turismului a facut marele anunț…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat la inceputul acestei saptamani ca, din 2 mai, va incepe distribuirea voucherelor de vacanta pentru angajații din instituțiile publice. Ministrul sustine ca tichetele de vacanța (voucherele) reprezinta un ajutor important atat pentru oameni, dar si pentru…

- Angajații din invațamant vor primi voucherele de vacanța. Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI) anunța ca in urma demersurilor facute de federațiile reprezentative din invațamant, in cadrul unei comisii tehnice din Ministerul Educației Naționale, au fost purtate discuții privind acordarea…

- Angajatii din invatamant vor primi vouchere de vacanta. Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI) anunța, prin intermediul unui comunicat, ca in urma demersurilor facute de federațiile reprezentative din invațamant, miercuri, 21 martie, in cadrul unei comisii tehnice din Ministerul Educației…