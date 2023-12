Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile de iarna aduc vanzari mai mari decat media lunara anuala (studiu)Luna decembrie, perioada a Sarbatorilor de iarna, aduce magazinelor online vanzari cu 28% mai mari decat media lunara anuala, potrivit unui studiu realizat de o platforma SaaS bazata pe Inteligenta Artificiala (AI), informeaza…

- Sarbatorile de Iarna vor debuta la Nehoiu cu un eveniment de exceptie, iubitorii de teatru fiind invitati la un spectacol omagial – „65 de ani de la prima reprezentatie de teatru la Nehoiu” -, oferit de Asociatia Social Culturala Tainita Bastinei si de Asociatia Generala a Inginerilor din Romania, Sucursala…

- Este perioada in care ne adunam in jurul bradului impodobit, impartim cadouri si ne bucuram de mancaruri delicioase.Sarbatorile de iarna sunt un moment special in fiecare an, cand ne bucuram de atmosfera magica, de momente deosebite alaturi de cei dragi si de traditii specifice. Este perioada in care…

- Municipiul Constanta se pregateste intens pentru Sparbatorile de Iarnba. De cateva saptamani pe principalele bulevarde din oras, echipele specializate instaleaza instalatiile ce vor oferi un strai de sarbatori. Anul acesta Primaria Constanta a cheltuit aproximativ 900.000 de euro 3,6 milioane de lei…

- Sarbatorile de iarna se apropie tot mai mult, spre bucuria celor mici, dar nu numai a lor! Bucureștenii care vor sa intre in atmosfera Sarbatorilor de iarna și sa mearga la un targ de Craciun, in Capitala, pot alege sa treaca pragul „Winter Wonderland”. Targul va avea loc la Hala Laminor și va fi deschis…

- Dupa o luna octombrie cu temperaturi cu multe peste cele considerate normale pentru aceasta perioada a anului, vremea ar urma sa schimbe foaia. Specialiștii anunța un Craciun cu multa zapada in Romania. A fost emisa prognoza meteo pentru sarbatorile de iarna 2023. Craciun cu zapada in 2023 Dupa o toamna…

- Pana la sarbatorile de iarna, usturoiul romanesc va ajunge la discreție in toate piețele și supermarketurile din țara. Promisiunile vin de la fermierii buzoieni care anul acesta inregistreaza producții record la aceasta leguma-condiment.

- Se vor acorda un numar estimat de 32.500 pachete anuale cu rechizite scolare cu ocazia inceperii cursurilor pentru prescolarii si scolarii din municipiul Constanta si pachete cu carti cadouri de Craciun pentru copii. Directia Generala de Asistenta Sociala Constanta achizitioneaza pachete cu rechizite…