(P) Încălzitorul de terasă pe gaz, prelungește serile de iarnă cu căldură, stil și voie bună! (P) Incalzitorul de terasa pe gaz, prelungește serile de iarna cu caldura, stil și voie buna! Un incalzitor cu gaz este cel mai bun mod de a transforma terasa intr-un loc special, exclusivist! Și asta nu o spunem doar noi, ci și prietenii noștri de la PEFOC, firma autohtona cu sediul central la Sibiu. Începând de la un singur semineu, meșterii sibieni s-au specializat vreme de peste 20 de ani de activitate pe piața de profil din România, în comercializarea și montajul profesional al celor mai bune soluții termice alternative. Astăzi, ne propun un… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Am avut o solicitare de transfer in strainatate. (Pacientul n.r.) a fost transferat in conditii de siguranta, asigurat medical, la solicitarea familiei", a explicat Florin Grosu. Purtatorul de cuvant al Aeroportului International din Sibiu, Alexandra Pacurar, a confirmat, pentru AGERPRES, ca un bolnav…

- „Dragi sibieni, Suntem, astazi, impreuna in prima zi de carantina pentru Sibiu, Șelimbar, Cisnadie și Talmaciu. Din pacate, cele mai afectate zone din Romania sunt cele din centrul și vestul țarii, incidența cumulata fiind mai mare de 5 cazuri la mia de locuitori in județul nostru, in Cluj, Timiș, Alba,…

- Asa cum iti schimbi garderoba odata cu fiecare anotimp, alternarea parfumurilor in functie de sezon este la fel de importanta. De ce? Parfumul functioneaza, intr-un fel, ca un accesoriu care completeaza tinuta. Aromele de vara sunt, de obicei, fresh si revigorante, avand la baza note de citrice, bergamota,…

- Autor: Publicat: 7 Iulie, 2014 - 13:11 Cornel NISTORESCU Pentru a nu știu cita oara, Klaus Iohannis ne-a aratat ca el este președintele Romaniei și muncește din greu. Daca nu era aceasta conferința de presa, am fi uitat cu ce se ocupa. Dar, grijuliul nostru președinte, dupa ce și-a incarcat bateriile…

- Serile lungi de vara petrecute in aer liber incep sa se scurteze si temperaturile sa coboare, dar asta nu inseamna ca nu ne putem bucura in continuare de momente distractive si relaxante alaturi de prieteni sau familie. Totusi, pentru ca racoarea serilor de toamna va incepe sa isi spuna cuvantul, aveti…

- Aparatul medical a fost achizitionat de catre Consiliul Judetean Galati pentru Spitalul de Boli Infectioase. Valoarea acestui aparat medical ultraperformant este de 1.329.999 de lei, fonduri din bugetul propriu al Consiliului Judetean.