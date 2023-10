(P) Familia Stallone - serial de tip reality, pentru streaming, pentru fanii lui Sylvester Stallone

Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Fodor a publicat in mediul online o imagine induioșatoare in care apare alaturi de soția lui, Irina Fodor. Cei doi au atras imediat atenția fanilor cu ipostaza tandra in care s-au pozat, in timpul liber.

- In urma cu un an iși anunțau divorțul, iar el iși inlocuia tatuajul cu chipul soției cu cel al cainelui. Totuși, Sylvester Stallone și Jennifer Flavin au hotarat sa mai dea o șansa casniciei lor. Dupa ce și-au depașit dificultațile, cei doi au sarbatorit in vara 26 de ani de casnicie.

- Sylvester Stallone, 77 de ani, starul din seria „Rocky”, a vizitat Vaticanul, vineri, 8 septembrie. Actorul american, Frank, fratele lui, sotia sa, Jennifer, si cele trei fiice ale lor, Sophia, Sistine si Scarlet, au fost primiți de Papa Francisc (86 de ani), relateaza revista Variety, citata de agenția…

- Papa Francisc s-a intalnit cu actorul american Sylvester Stallone și familia sa la Vatican. Starul a fost primit de Pontif intr-o audiența privata. Actorul a venit alaturi de cele trei fiice, de soția sa și de fratele sau.

- Papa Francisc s-a prefacut in mod jucauș ca boxeaza cu Sylvester Stallone in timpul unei intalniri cu starul din “Rocky”, vineri, la Vatican. Prezentat lui Stallone si familiei sale, Papa a spus cat de mult ii plac filmele actorului, ceea ce l-a determinat pe un Stallone zambitor sa stranga pumnii ca…

- Cantaretul american Bruce Springsteen, starul rock si interpretul melodiei "Born in the USA", a anuntat miercuri amanarea concertelor sale programate in SUA in luna septembrie din cauza unor "simptome de ulcer"."Boss", in varsta de 73 de ani, urmeaza un tratament pentru aceasta afectiune, iar "consilierii…

- Johnny Depp a fost fotografiat in timp folosește un baston pentru a se deplasa. Recent, starul de la Hollywood a fost gasit inconștient intr-o camera de hotel din Budapesta.Dupa ce a sosit cu un avion privat la Boston, actorul și muzicianul Johnny Depp este vazut folosind un baston in timp ce se indreapta…

- Documentarul „Between the Lines” ofera o perspectiva unica asupra momentelor-cheie ale echipei Oracle Red Bull Racing din 2022 și surprinde asemanarile cu strategiile din jocul de poker;Interviuri cu Christian Horner Sergio Perez, analiști de curse, ambasadori de poker și jurnaliști internaționali,…