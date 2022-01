(P) DrClo dezinfectează aerul și sterilizează suprafețele din încăperi In orice mediu de pe aceasta planeta exista bacterii și microorganisme, insa majoritatea acestora este inofensiva pentru oameni. In același timp, exista agenți patogeni ce pot fi periculoși, uneori chiar mortali, astfel ca utilizarea tipului potrivit de dezinfectant este esențiala in prevenirea raspandirii bolilor precum gripa, raceala comuna sau COVID-19, una dintre cele mai contagioase și mai periculoase boli din istoria recenta. Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Preturile variaza in funcție de locație, suprafața, confort și alte asemenea aspecte! La inceputul anului 2022, a fost inregistrata o creștere a pretențiilor vanzatorilor de imobile din intreaga țara. Conform informațiilor de specialitate din domeniul pieței imobiliare, prețul mediu, solicitat…

- La data de 6 ianuarie 2022, in jurul orei 18,15, polițiștii rutieri din Blaj au depistat, pe raza localitații Biia, comuna Șona, un barbat de 65 de ani, din comuna, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- La data 05 ianuarie a.c., in jurul orei 02:40, politistii au oprit in trafic, pe strada Calugareni, din Deva, autoturismul condus de un barbat de 39 de ani, din orasul Calan. Conducatorul auto a fost supus testarii cu aparatul alcooltest, care a indicat valoarea de 0,48 mg/l, alcool pur in…

- Barbat din Alba Iulia, prins BEAT, la volanul unui autoturism, de catre polițiști. Avea o alcoolemie de 0,96 mg/l Barbat din Alba Iulia, prins BEAT, la volanul unui autoturism, de catre polițiști. Avea o alcoolemie de 0,96 mg/l Polițiștii din Alba au depistat in trafic un barbat de 66 de ani, din Alba…

- Un barbat implicat miercuri intr-un accident pe o strada din Galați a fugit de la fața locului. Cand a fost prins de polițiști, acesta avea 1,37 mg/l alcool pur in aerul expirat, conform Mediafax. Potrivit IPJ Galați, polițiștii au fost sesizați, miercuri, prin apelul la 112, de catre un barbat…

- Ieri, 15 noiembrie, in jurul orei 15.50, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Campia Turzii au depistat pe DJ 150, in localitatea Soporu de Campie, un barbat de 35 de ani, din comuna Frata, care se deplasa la volanul unui autoturism aflandu-se sub influența alcoolului. Acesta a fost testat…

- Un sofer de TIR a fost depistat in trafic, pe DN2A in judetul Ialomita, in timp ce conducea sub influenta bauturilor alcoolice, el avand o concentratie de 2,86 mg/l alcool pur in aerul expirat, informeaza marti IPJ Ialomita, potrivit Agerpres. La data de 1 noiembrie, in jurul orei 10,00, politistii…

- Muzeul Național al Banatului organizeaza, in parteneriat cu Asociația Fotografica f:5,6, cea de-a V-a ediție a Bienalei Naționale de Arta Fotografica IMAGO – Timișoara 2021, cu tema „Aerul”, care este dedicata memoriei fotografului Liviu Tulbure, pentru care, la inceputul acestui an, „aerul” s-a terminat,…