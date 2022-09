Amiran Dzanașvili, patronul cazinourilor Grand Casino – Marriot, unde a avut loc cel mai recent scandal din lumea jocuri de noroc, cazul Cristian Beoca, nu este tocmai ușa de biserica. Israelianul este un personaj care a fost reținut și a avut control judiciar in Romania timp aproximativ doi ani, in dosarul de prostituție al lui Nuțu […] The post (P) Cine este Amiran Dzanașvili, patronul de la Grand Casino, localul din buricul Capitalei unde a avut loc cel mai recent scandal pe piața jocurilor de noroc first appeared on Ziarul National .