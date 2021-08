(P) Cele mai populare destinatii turistice in randul romanilor (P) Cele mai populare destinatii turistice in randul romanilor Dupa ce anul 2020 a impus o serie de restrictii din cauza pandemiei de Coronavirus, iar optiunile de calatorie au fost limitate, interesul populatiei pentru destinatiile turistice preferate a inceput sa creasca odata cu relaxarea acestor masuri. Deși pandemia de Covid-19 a adus anumite modificari in optiunile consumatorilor, in special in ceea ce priveste modalitatile de lucru sau de petrecere a timpului liber, apetitul pentru calatorie, atat la nivel global, cat si la noi in tara, nu s-a diminuat. Dimpotriva,… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

