(P) Cele mai bune articole de birotică pentru casă (P) Cele mai bune articole de birotica pentru casa Efectele pandemiei de coronavirus se resimt și pe piața muncii. Numeroase companii au optat pentru regimul work from home inca din primele saptamani ale izbucnirii pandemiei. Mai mult decât atât, există și firme care au declarat că vor continua să lucreze exclusiv de acasă chiar și la finalul acestei perioade incerte prin care încă trecem. În acest context, amenajarea și organizarea spațiului de lucru de acasă au devenit absolut esențiale pentru mulți dintre… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

