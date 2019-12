(P) Ce trebuie să știe un antreprenor care vrea să-și deschidă un magazin (P) Ce trebuie sa știe un antreprenor care vrea sa-și deschida un magazin Ți-ai propus sa renunți la poziția de angajat in cadrul unei firme și sa iți deschizi propria afacere? Inseamna ca ai nevoie de un plan de acțiune bine stabilit pentru a te asigura ca vei deveni un antreprenor de succes. Venim și noi în sprijinul tău, pentru ca planul tău de business să nu dea greș. Ți-am pregătit o listă a lucrurilor pe care orice antreprenor, care vrea să își deschidă un magazin, trebuie să le cunoască. Iată care sunt acestea!… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania UNIC Imobiliare s-a distins cu usurinta pe piata de profil din Craiova prin stilul original de a face business. Printr-o combinatie de franchete, familiaritate si profesionalism, membrii echipei au reusit sa transforme o relatie de afaceri intr-un parteneriat pe termen lung. Acestia nu doar…

- CATL, o companie micuța din China, a devenit cel mai mare producator de baterii pentru mașini electrice din lume. Cum? Prin forța guvernului chinez de a pune presiune pe giganții auto, care se conformeaza rand pe rand! China este cea mai mare piața din lume pentru mașinile electrice, iar guvernul țarii…

- Motivați de dorința de a-i oferi și consumatorului din Moldova o experiența inedita de a avea la distanța unui click un adevarat mall online, grupul Rozetka lanseaza pe piața versiunea autohtona a site-ului ucrainean rozetka.ua, disponibil, in momentul de fața, in limba rusa.

- Prețurile gazelor și electricitații vor fi din nou liberalizate, din 2021. OUG 114/2018 a bulversat piața energetica, iar CE a declanșat o procedura de infringement Piata de gaze naturale va fi complet liberalizata la 1 aprilie 2021, iar cea de energie electrica la 1 iulie 2021 si preturile reglementate…

- Consiliul Concurentei nu a primit nimic oficial in legatura cu posibila vanzare de actiuni Telekom Romania catre Orange, dar daca acest lucru este real "vom tine legatura foarte aproape de Comisia Europeana", pentru ca este o tranzactie de interes pentru Romania si obiectivul nostru este sa nu se…

- Valentin Radu este unul dintre cei mai dinamici antreprenori de pe piata locala, oferind servicii de A/B Testing pentru companii in special de eCommerce, pe plan global, prin intermediul Omniconvert. Am discutat cu el despre schimbari de strategie, piata de comert online, in contextul in care Valentin…

- Piața imobiliara din anul 2019 sta sub semnul incertitudinii. Deși numarul de locuințe noi date in folosința este in creștere cu circa 15% fața de anul precedent, numarul tranzacțiilor din sectorul imobiliar este in scadere. Potrivit Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara, „in perioada…

- Cristina Tilica, producator la TVR, a relatat un apel pe care l-a facut la 112 dupa ce a fost agresata fizic de doi angajati ai unui magazin din Capitala. Raspunsul operatorului a facut-o pe jurnalista sa caute un avocat bun, pentru o actiune in instanta.