Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, joi, ca masurile fiscal-bugetare privind eficientizarea cheltuielilor publice vor fi prezentate cel mai probabil la inceputul saptamanii viitoare, mentionand ca nu va fi vorba de austeritate, nici de reducerea de personal sau de salarii. „In primul rand,…

- Sa visezi draci poate fi infricoșator, insa nu este cazul sa disperi. Visele ne arata de cele mai multe ori emoții ascunse, pe care evitam sa le vedem in realitate. Descopera ce poate inseamna cand visezi draci.Ce rol au visele noastreUna dintre cele mai mult studiate și argumnentate teorii este aceea…

- Activitatea influencerilor din Franța va fi reglementata. Ce inseamna acest lucru! Activitatea influencerilor din Franța a intrat in atenția Guvernului, care și-a propus reglementarea activitaților comerciale desfașurate de aceștia in mediul online. Anunțul a fost facut chiar la inceputul acestei saptamani…

- ISO (Organizația Internaționala pentru Standardizare) este o organizație non-guvernamentala care emite standarde internaționale in diferite domenii, inclusiv managementul calitații. Certificarea ISO este un proces prin care o organizație dovedește ca iși implementeaza sistemul de management al calitații…

- Intreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) joaca un rol crucial in economia oricarei țari. Ele sunt motoarele creșterii, stimuleaza inovația, creeaza locuri de munca și contribuie la prosperitatea economica generala a unei națiuni. Cu toate acestea, pentru ca un IMM sa-și atinga potențialul maxim, are…

- Cosurile de reciclare selectiva sunt un aspect crucial al sistemelor moderne de gestionare a deseurilor, deoarece permit o modalitate mai eficienta si mai eficienta de separare a materialelor reciclabile de deseurile nereciclabile. Aceste pubele specializate sunt concepute pentru a colecta materiale…

- Piața imobiliara din Romania are suficiente resurse pentru a continua sa se dezvolte și in 2023. Acest lucru se datoreaza faptului ca o dinamica de 3-4% pentru economia locala este realizabila chiar și in contextul actual, in care conflictul din Ucraina și adevaratul impact al inaspririi politicii monetare…

- Un tribunal din Rusia a ordonat desfiintarea celei mai vechi organizații pentru drepturile omului din Rusia, Grupul Moscova Helsinki, format in 1976 și care, de la declanșarea razboiului in Ucraina, oferea asistența cetațenilor ucraineni din Rusia, scrie BBC.