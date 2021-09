(P) Care sunt caracteristicile unui smartwatch bun Celor mai mulți dintre noi ne plac ceasurile, dar nu ne dam inapoi nici cand vine vorba despre folosirea tehnologiei pentru a ne simplifica mult viața. De aceea, nu ai cum sa nu apreciezi un smartwatch, considerat un fel de minicalculator pe care il porți la incheietura mainii, și nu doar un simplu instrument de masurare a timpului. Citeste articolul mai departe pe a1.ro…

Sursa articol: a1.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Datorita caracteristicilor pe care le au, carucioarele Babyzen sunt considerate de parinti, dar si de experti, printre cele mai potrivite pentru zborul cu avionul. Desigur, sunt multe alte modele de carucioare compacte care pot fi luate in considerare, dar daca vrei sa il ai pe cel mai bun, mai durabil…

- Consiliul Concurentei a anuntat joi ca analizeaza patru sectoare digitale, pentru a evalua caracteristicile acestora si impactul pe care il au asupra concurentei, cele patru sectoare analizate fiind: servicii de intermediere a livrarilor online, servicii de intermediere online a cazarilor, servicii…

- Am testat timp de o saptamana Huawei Watch 3 Pro, Editia Elite, care se remarca printr-un corp din aliaj de titan, fata din sticla de safir si un meniu bogat in optiuni. Ce alta noutate aduce smartwatch-ul de top al Huawei, sistemul de operare Harmony OS 2.0.

- Mulți sunt, fara indoiala, incantați sa vada ce trebuie sa dezvaluie Samsung la MWC 2021 saptamana aceasta. Acest lucru se datoreaza faptului ca, daca va amintiți, la Google I / O 2021 luna trecuta, Google a anunțat ca vor colabora cu Samsung pentru a-și revizui platforma Wear OS, combinand cele mai…

- Inainte de era telefoanelor smart și a consolelor video, toți copiii iși doreau un Tamagotchi. Este jocul in care trebuie sa ai grija de un animal de companie digital. Daca ți s-a facut dor de acest joc, sa știi ca se lanseaza o noua versiune. Jocul va fi disponibil sub forma unui ceas smart. Modelul…

- Medicul Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID-19, a declarat, marti seara, ca la acest moment ne aflam intr-o perioada de acalmie, intre valurile pandemiei de coronavirus, dar ca avem si un numar important de persoane care s-au vaccinat deja cu cel putin…

- Aceasta investiție iși dovedește practicabilitatea in timp și este ideala in nenumarate situații. Cine are nevoie de un vestiar din metal? Exista mai multe situații in care este nevoie de un astfel de vestiar. Cel mai adesea, acestea se ivesc in domeniile in care angajații trebuie sa poarte o anumita…

- Ciclonul este o masa de aer la scara larga care se rotește in jurul unui centru puternic de presiune atmosferica scazuta, in sens invers acelor de ceasornic in emisfera nordica și in sensul acelor de ceasornic in emisfera sudica. Despre cicloni Ciclonii se caracterizeaza prin vanturi spiralate spre…