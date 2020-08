Stiri pe aceeasi tema

- In acest articol vom redescoperi o soluție de incalzire alternativa, care a reușit sa se reinventeze odata cu trecerea timpului și cu apariția inovațiilor tehnologice perfecționate constant din universul termicelor. Definita printr-o... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In ședința ordinara a Consiliului Județean Maramureș care a avut loc luni, 29 iunie, a fost aprobat proiectul de hotarare privind repartizarea sumelor din fondul la dispozitia instituției pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru sustinerea programelor de infrastructura care necesita…

- Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA) recomanda parintilor ai caror copii manifesta tot felul de dificultati emotionale din cauza distantarii sociale din aceasta perioada sa apeleze la linia telefonica speciala Family Tel, scrie...

- Ieri, la ora 18.30, politistii din Baia Mare au fost solicitati de catre o femeie sa intervina la un scandal produs in trafic pe strada Vasile Alecsandri. Aceasta a precizat ca in timp ce se afla in autoturism, in fata ei a oprit brusc un alt autoturism, detinut de sotul acesteia, un barbat de 32 […]…

- Ies la iveala detalii halucinante din cazul Biancai, fata de 18 ani din Vișeu de Sus, ucisa sambata. Cu puțin timp inainte de a-i fi luata viața, tanara a cerut ajutorul autoritaților. Degeaba insa!

- PRO Romania propune ca fiecare cetațean afectat de criza provocata de coronavirus sa beneficieze de sprijin pentru un trai decent, prin asigurarea, de catre stat, a unui venit minim vital lunar. Ajutorul ar trebui sa fie calculat ca diferența dintre suma de 1500 de lei și venitul net lunar al persoanei.…

- Compania Nationala Posta Romana a anuntat joi ca le ofera clientilor posibilitatea de a plati ratele bancare prin intermediul oficiilor postale sau direct de acasa, cu ajutorul factorului postal. "Clientii bancilor care au in derulare un credit au la dispozitie serviciul Postei Romane - Total Collect…

- O data cu ridicarea restricțiilor de libera circulație in interiorul localitaților și in zonele metropolitane aferente acestora, avem posibilitatea sa petrecem mai mult timp in aer liber. Deoarece ne apropiem de sezonul de vara, este foarte important sa avem grija sa ne protejam pielea de radiațiile…