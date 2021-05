(P) Adio, domnule Haffmann, o dramă cu accente comice și suspans, în regia lui Felix Alexa Regizorul Felix Alexa și scenografa Andrada Chiriac revin pe scena TNB cu Adio, domnule Haffmann, o piesa scrisa de francezul Jean-Philippe Daguerre. Jucata cu mare succes pe scenele pariziene, Adio, domnule Haffmann a obținut in 2018 patru premii Moliere, cea mai inalta distincție teatrala din Franța. O poveste din Parisul aflat sub ocupație nazista, Adio, domnule Haffmann prezinta pactul neobișnuit dintre un evreu și un catolic francez, un contract moral care le va schimba destinele. Amestec de ficțiune și realitate, spectacolul este un melanj de mici istorii intime derulate pe fundalul celui… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

