(P) Accesoriul primăverii? Zâmbetul tău Zambetul este cel mai frumos accesoriu pe care il putem avea, pentru ca nu se demodeaza niciodata, iar experții de la Clinica Prof. Dr. Barbu știu acest lucru. Cand zambim, exprimam fericire și optimism, acest gest spargand orice bariera de limbaj și fiind ințeles universal. Cercetarile in științe cognitive arata ca zambetul determina transformari sanatoase in organism, atat la nivel fizic, cat și psihic. Exista situații insa in care ne este rușine de zambetul nostru: fie ca vorbim de culoarea dinților, de dinți distanțați, inghesuiți, lipsa sau strambi ori de plombe pe dinții frontali. Pentru… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

