(P) 6 schimbări de look pe care merită să le încerci până la 30 de ani Pana la 30 de ani, orice schimbare de look, oricat de indrazneața ar fi, merita incercata, pentru a testa cat mai multe posibile infațișari pe care le poți avea. Noi le-am ales pe cele care ni s-au parut cele mai interesante și ți le prezentam mai jos. Inspira-te din ele și spune-ne pe care dintre ele le-ai incerca fara sa stai pe ganduri. Breton Nu ai cum sa-ți alegi un look care te definește daca nu incerci cat mai multe tipuri de tunsori. Dintre toate, cele cu breton trebuie neaparat testate, pentru ca e posibil sa descoperi ca te avantajeaza cel mai mult. Cere parerea stilistului și incearca… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

