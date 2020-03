(P) 5 sfaturi pentru pariorii începători (P) 5 sfaturi pentru pariorii incepatori Sa “pui un bilet&" este astazi un lucru mai accesibil ca niciodata, pentru ca online-ul a simplificat enorm intregul proces de pariere pe evenimente sportive. Mai simplă și mai rapidă decât orice altă variantă de pariere, plasarea online a mizelor pe meciuri, jucători, echipe și handicapuri atrage un val nou de jucători la pariuri sportive. Jucători cărora le oferim astăzi o serie de sfaturi practice, pentru a păși cu dreptul spre această nouă activitate. Și… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca oamenii nu stiu exact cat de mult se pot indeparta de casa pentru cumparaturi sau pentru activitati sportive, ziarul Libertatea a solicitat Politiei Romane aceste informatii. Iata explicațiile oficiale.Ordonanta militara nr. 3: „Cetatenii se pot efectua deplasari scurte, langa domiciliu, pentru…

- Cetațenii care doneaza pentru combaterea coronavirusului, pot invața FIFA de la cei mai tari jucatori din lume. Doar 10 dolari sunt suficienți pentru a invața misterele din spatele jocului. FIFA 20 a devenit unul din principalele distracții in izolare, iar lumea fotbalului pare ca s-a mutat total in…

- Sanatatea intr-o relație este legata nu doar de timpul petrecut impreuna, ci și de cel in care partenerii stau la distanța, merg la munca, au activitați și hobby-uri separate. In perioada coronavirusului, timp in care trebuie sa stam in izolare, ar putea ieși la iveala probleme vechi, mocnite. Psihoterapeutul…

- Ministra Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, Viorica Dumbraveanu, a anuntat ca autoritatile de la Chisinau au luat decizia de a sista toate manifestarile in masa petru a evita raspandirea coronavirusului. Ministra a precizat ca decizia respectivaa fost coordonata cu reprezentantii Organizatiei…

- Toate competitiile sportive din Italia, inclusiv meciurile de fotbal, se vor desfasura fara prezenta spectatorilor pana pe 3 aprilie, din cauza epidemiei de coronavirus, potrivit unui decret semnat miercuri de premierul Giuseppe Conte, informeaza AFP. "Evenimentele si competitiile sportive…

- Epidemia provocata de coronavirusul din China care a dus la moartea a peste 550 de oameni a afectat mai multe evenimente sportive internationale, noteaza Reuters, care prezinta o lista a competitiilor afectate.

- Dan Petrescu nu este mulțumit de actualul lot de la CFR Cluj. Tehnicianul a declarat, într-o conferința de presa, ca și-ar fi dorit sa aiba bani de transferuri, dar nu a avut și a luat jucatori liberi de contract sau pe bani puțini. El a mai precizat ca derbiul cu FCSB, de duminica, va fi "un…

- Judecatorii Curții de Apel București, care l-au condamnat in februarie pe Ilie Nastase la 9 luni de inchisoare cu amanarea executarii, au publicat motivarea deciziei. Ilie Nastase a fost condamnat la 9 luni și 10 zile de inchisoare cu suspendare de catre Judecatoria Sectorului 1, dupa ce in mai 2018…