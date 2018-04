OZN-ul romanesc, premiat la Geneva

Anticoruptie? Unde-s banii?

Ne-am lamurit, asadar. Nutica Udrea nu se mai intoarce. In fond, de ce sa mai vina acasa? Romania nu mai prezinta interes pentru ea. Mai mult, Justitia de aici s-a si obraznicit. Vrea s-o condamne neaparat, vrea sa o trimita la puscarie. Nu pentru ca ar fi facut ceva, ci pentru ca asa e ordinul. […] Anticoruptie? Unde-s banii? is a post from: Ziarul… [citeste mai departe]